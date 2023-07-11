Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в конфликте на Украине

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Венгрия продолжает утверждать, что НАТО не должна участвовать в конфликте на Украине и отправлять туда своих военнослужащих. Об этом на саммите НАТО заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Позиция Венгрии остается неизменной: мы должны экспортировать на Украину не оружие, а мир. Нам требуется прекращение огня, и вместо войны нам нужно как можно скорее начать мирные переговоры. Позиция Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч венгров, живущих в Закарпатье, находятся в непосредственной опасности», – заявил Орбан в своём Facebook*.
Премьер-министр напомнил НАТО, что её главной целью является защита стран-участниц, а не проведение военных операций на территории других государств и снабжение их оружием.
*Организация запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской
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