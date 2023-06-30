Венгрия заявила, что больше не даст денег Украине

Премьер-министр Венгрии Орбан: Венгрия не даст больше денег Украине, пока не станет известно, куда делись около 70 млрд евро





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Венгрия не поддерживает план Евросоюза о передаче Украине средств и не намерена больше передавать деньги, пока не станет ясно, куда делись около 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет телеграмм-канал Klynenko Time.Он отметил, что венгры не намерены давать Украине деньги, пока они не отчитаются за предыдущие направленные средства. Премьер также отверг предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро.