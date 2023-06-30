Венгрия заявила, что больше не даст денег Украине

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Орбан: Венгрия не даст больше денег Украине, пока не станет известно, куда делись около 70 млрд евро
Он отметил, что венгры не намерены давать Украине деньги, пока они не отчитаются за предыдущие направленные средства. Премьер также отверг предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро.
Читайте также:
Орбан высмеял фон дер Ляйен за опустошение европейской казны в помощь Украине
Дания отправит новый пакет военной помощи Украине
СNN: США могут передать Украине кассетные боеприпасы
Анастасия Крестьянова