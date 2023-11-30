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Депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения президентских выборов в военное время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.
Декларация была принята после девятого «Диалога Жана Моне», который состоялся в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Европейские структуры на мероприятии были представлены делегацией во главе с экс-председателем Европарламента Пэтом Коксом.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своей политикой лишил граждан страны всех прав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Все фракции и группы Верховной рады подписали документ, в котором говорится, что выборов на Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения», — пишет издание.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский своей политикой лишил граждан страны всех прав. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак