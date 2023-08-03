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Верховная Рада потребовала у FIE пожизненной дисквалификации фехтовальщицы Смирновой

03 августа 2023, 19:57

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призывает Международную федерацию фехтования (FIE) принять решение о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой.
Такой документ появился на официальном сайте организации. В сообщении сказано, что Верховная рада Украины решительно осуждает решение FIE дисквалифицировать украинскую спортсменку и призывает: полностью отменить дисквалификацию Харлан, а также принести ей извинения.

Верховная Рада также требует пожизненной дисквалификации российской спортсменки Анны Смирновой за провокационный поступок, который противоречит олимпийскому духу.


27 июля украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинская спортсмена отказалась от обязательного рукопожатия. Спортсменку дисквалифицировали на личный турнир, но она смогла принять участие в командных соревнованиях. Позже её дисквалификацию отменили.

Ранее зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал спортсменов Украины и западных стран не нарушать правила проведения международных спортивных соревнований. Комментируя недавно произошедший скандал на чемпионате мира по фехтованию, политик отметил, что в Средние века за подобное поведение рубили голову, а в России — четвертовали

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#спорт
#украина
#россия
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Песков: Россия делала все, чтобы установить мир на Донбассе
Песков: После переворота на Украине в 2014 году Россия делал все для мира на Донбассе
03 августа 2023, 20:23

Фото: kremlin.ru

После того, как в 2014 году Украину потряс государственный переворот, Россия делала все, чтобы установить мир на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».
«Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент. И Россия делала все, чтобы не допустить войны. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса», - прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, 21 февраля 2014 года протестующий на «Майдане Независимости» свергли президента Украины Виктора Януковича, был подписан документ о возвращении страны к парламентско-президентской форме правления, Верховная рада избрала новым главой Украины Петра Порошенко.

Ранее Песков назвал главу российского государства Владимира Путина своим главным учителем. Он подчеркнул, что за годы работы рядом с президентом он почерпнул большое количество знаний.

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#дмитрий песков
#украина
#донбасс
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Экс-президент США Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия
03 августа 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Суд в Вашингтоне вызвал бывшего президента США Дональда Трампа после того, как присяжные согласовали обвинение против него по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. 

Напомним, согласно представленным обвинениям, большое жюри присяжных поддержало возможность обвинения экс-президента по четырем статьям — «сговор с намерением обмануть США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры» и «сговор направленный против прав».

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#суд
#выборы
#сша
#обвинение
#байден
#дональд трамп
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Трамп заявил, что Байден начал выдумывать обвинения против него
Трамп заявил, что Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать
03 августа 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что нынешний глава США Джо Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать, написал обвиняемый в Truth Social.
«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», - прокомментировал ситуацию Трамп.  

Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за  попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.  

Трамп заявил, что его вынуждают тратить огромное количество времени и денег на свою защиту в суде.  

Очередное слушание должно состояться в четверг 3 августа.  

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#дональд трамп
#джозеф байден
#суд
#сша
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Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после провала ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после провала ВСУ
03 августа 2023, 18:43

Фото: iStock/Rafal Olkis

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Польша может ввести свои войска на территорию западной Украины после провала окончательного контрнаступления ВСУ, и это станет самым опасным сценарием развития ситуации.
По его словам, сейчас ситуация приближается к тому, что польские войска войдут на территорию Украины. Он отметил, что изначально было ясно, что Киев не сможет одержать победу над Россией. А сейчас Украина и вовсе на грани катастрофы и превратилась в кладбище.

«Украина достигла такого состояния, когда ее полный крах уже неизбежен. Поэтому я полагаю, что мы подошли к очень страшному моменту: на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию», — рассказал Макгрегор YouTube-каналу RonPaulLibertyReport.

Он добавил, что Варшава может воспользоваться случаем и ввести свои войска на территорию Западной Украины. Это, по словам американского полковника, может привести  к прямому столкновению между НАТО и Россией.

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#украина
#кладбище
#youtube
#нато
#киев
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Блинкен обвинил Россию в шантаже
Блинкен заявил, что Россия использует торговые пути Черного моря для шантажа
03 августа 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия использует торговые пути Черного моря для шантажа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН.
«Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа», - прокомментировал ситуацию Блинкен.  

Он также в очередной раз обвинил Россию в выходе из зерновой сделки, забыв упомянуть, что Запад не выполнил свою часть договоренностей перед РФ.

Ранее в Bloomberg заявили, что выход России из зерновой сделки заметно уменьшил возможность Украины продавать свой урожай в крупных масштабах. По словам аналитиков, Россия так и останется ценообразователем на зерновом рынке.

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#зерновая сделка
#чёрное море
#сша
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ВСУ обстреляли Кременную кассетными боеприпасами, погиб мирный житель
03 августа 2023, 18:28

Фото: iStock/NATALIA MARNA

ВСУ два дня подряд обстреливали Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате обстрела погиб один мирный житель. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале правительства ЛНР.
Из сообщения следует, что 1 августа кассетный боеприпас попал на территорию стадиона «Олимп». А 2 августа другой боеприпас попал на участок частного жилого дома.

«Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался по пути в больницу», — говорится в сообщении.

Таким образом, власти ЛНР уверены, что ВСУ пытаются посеять панику среди мирного населения. Именно для этого они все чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре.

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#боеприпас
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#обстрел
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В Подмосковье провели обучающий семинар для членов УИК ещё шести городов
03 августа 2023, 18:09

Фото: Мособлизбирком

Избирком Московской области в преддверии Единого дня голосования провёл очередной обучающий семинаров для членов участковых избирательных комиссий региона. На сей раз участниками обучения стали члены УИК из городских округов Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Люберцы и Раменский.
«Всё было интересно и очень полезно. Организаторы мероприятия пытаются сделать всё, чтобы нам удобно. Каждый сегодня либо вспомнил то, что уже знал, либо открыл для себя что-то новое. Сегодняшняя практика позволит нам быть более уверенными в себе и максимально качественно отработать в дни голосования», – сказал председатель УИК №2530 из Раменского Василий Строилов.
Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
 
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#выборы
#голосование
#едг
#помощь
#мособлизбирком
#московская область
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Боррель считает, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке
03 августа 2023, 18:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россию можно убедить вернуться к зерновой сделке, если все международное сообщество объединится и выступит с четкой позицией.
«Я хотел бы попросить вашу поддержку в том, чтобы призвать Россию возобновить переговоры и воздержаться от нанесения ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины», — с такой просьбой обратился Боррель к странам G20.

Ранее Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, чтобы сделать их зависимыми. По его мнению, Россия пользуется ситуацией, которая складывается в мире на фоне прекращения зерновой сделки. В условиях перебоя и повышения цен на продовольствие, Россия предлагает зерно по заниженным ценам уязвимым странам, чтобы они стали зависимыми.

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#россия
#зерно
#продовольствие
#сделки
#фонд
#ес
#переговоры
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Министр обороны ФРГ вновь высказался против поставок дальнобойных ракет Киеву
03 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/bluejayphoto

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принятие решений по поводу поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не является приоритетом в вопросе военной поддержки Украины, выразив опасения, связанные с передачей подобного вооружения Киеву.
Писториус заявил, что Германия имеет некоторые опасения, связанные с поставками ракет Taurus Украине.

«Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность», - объяснил министр.

Однако, по его словам, возможно, что Германия всё же предоставит Киеву требуемое вооружение. Писториус отметил, что на данный момент приоритетными направлениями поддержки Украины являются противовоздушная оборона, обучение военных и предоставление бронетанковой техники.

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#вооружение
#обучение
#министр
#германия
#ракеты
#киев
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