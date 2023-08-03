Верховная Рада потребовала у FIE пожизненной дисквалификации фехтовальщицы Смирновой

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Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призывает Международную федерацию фехтования (FIE) принять решение о пожизненной дисквалификации российской саблистки Анны Смирновой.
Такой документ появился на официальном сайте организации. В сообщении сказано, что Верховная рада Украины решительно осуждает решение FIE дисквалифицировать украинскую спортсменку и призывает: полностью отменить дисквалификацию Харлан, а также принести ей извинения.
Верховная Рада также требует пожизненной дисквалификации российской спортсменки Анны Смирновой за провокационный поступок, который противоречит олимпийскому духу.
27 июля украинка Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы украинская спортсмена отказалась от обязательного рукопожатия. Спортсменку дисквалифицировали на личный турнир, но она смогла принять участие в командных соревнованиях. Позже её дисквалификацию отменили.
Ранее зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал спортсменов Украины и западных стран не нарушать правила проведения международных спортивных соревнований. Комментируя недавно произошедший скандал на чемпионате мира по фехтованию, политик отметил, что в Средние века за подобное поведение рубили голову, а в России — четвертовали
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Верховная Рада также требует пожизненной дисквалификации российской спортсменки Анны Смирновой за провокационный поступок, который противоречит олимпийскому духу.
Ранее зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал спортсменов Украины и западных стран не нарушать правила проведения международных спортивных соревнований. Комментируя недавно произошедший скандал на чемпионате мира по фехтованию, политик отметил, что в Средние века за подобное поведение рубили голову, а в России — четвертовали
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Мария Фирсова