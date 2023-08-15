Верховная Рада предложила декриминализовать порнографию

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Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.
По его словам, законопроект будет размещен на сайте Рады в течение трех дней.
Железняк пояснил законодательную инициативу депутатов и сообщил, что уголовная ответственность останется только за экстремальную порнографию и порно без согласия. Также, будет запрещено привлекать к участию в порно детей. Он объяснил такое решение тем, что фантазия правоохранительных органов генерирует слишком большое количество дел в год по указанной статье.
Парламентарий подчеркнул, что законопроект был разработан совместно с госорганами и различными общественными организациями.
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Железняк пояснил законодательную инициативу депутатов и сообщил, что уголовная ответственность останется только за экстремальную порнографию и порно без согласия. Также, будет запрещено привлекать к участию в порно детей. Он объяснил такое решение тем, что фантазия правоохранительных органов генерирует слишком большое количество дел в год по указанной статье.
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Анастасия Крестьянова