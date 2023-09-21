Верховная рада Украины приняла поправки в закон о национальных меньшинствах

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Верховная рада Украины утвердила поправки в закон о национальных меньшинствах. Они были вынесены на рассмотрение парламента после критики со стороны Венецианской комиссии при Совете Европы.
В августе депутаты Рады внесли на рассмотрение в парламент документ с дополнениями к закону о национальных меньшинствах. При этом в законопроекте сохранены все дискриминационные меры по отношению к русскому языку. Депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем телеграм-канале написала, что некоторые депутаты от других партий добавили в законопроект несколько поправок, вредных для украинского языка. Однако она не уточнила, какие именно это поправки.
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