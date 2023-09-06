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Верховная рада утвердила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины

06 сентября 2023, 13:30
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Комитет Верховной рады одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. В марте 2022 года он входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Накануне Верховная рада одобрила отставку министра обороны Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. Его уход с поста главы оборонного ведомства произошел после очередного коррупционного скандала с закупками в министерстве обороны. Также заявления об отставке написали три заместителя министра обороны: Гаврилов, Дейнега и Шевченко.

Кандидатуру Умерова в качестве нового главы Минобороны предложил Верховной раде президент Зеленский. Ранее Умеров занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году был избран депутатом Рады от партии «Голос». С 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины, который занимается вопросами приватизации и аренды, а также управлял государственной собственностью.

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#сша
#президент
#фонд
#уход
#минобороны
#зеленский
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В Госдуме заявили о новой работе Суровикина
Генерал Заварзин: Суровикину нашли неплохую должность по СНГ
06 сентября 2023, 13:53

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Сегодня имя Сергея Суровикина исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте министерства обороны РФ. Член комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что ничего страшного не происходит.
В интервью изданию «Подъём» военачальник отметил, что Суровикин хорошо воевал, сейчас ситуация изменилась, Военно-космическими силами (ВКС) РФ после ухода Суровикина с поста главкома руководит начальник Генштаба ВС РФ. Но с генералом, по словам Заварзина, все в порядке, ему нашли «неплохую должность по СНГ». Представителям СМИ удалось узнать, что Сергей Суровикин остался на посту председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран СНГ.

По сообщениям прессы, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился с призывом к ЧВК «Вагнер» прекратить мятеж. В конце августа он ушел с поста главкома ВКС России. 4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале фотографию генерала, прогуливающегося под руку со своей женой Анной.

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#интервью
#вагнер
#вс рф
#чвк
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Песков оценил участие героев СВО в местных выборах
Песков: Участие героев СВО в местных выборах заслуживает самой высокой оценки
06 сентября 2023, 13:52

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказался об участии героев специальной военной операции в местных выборах.
«Как должность. Это абсолютно нормально. Такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», - прокомментировал ситуацию Песков.

Отвечая на вопрос о том, как это обстоятельство может повлиять на работу власти, Песков заявил, что в настоящий момент делать каки-либо прогнозы сложно, однако, нельзя не отметить мужество, смелость и героизм, проявленный этими людьми. 

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить равные права всем без исключения участникам СВО. Российский лидер подчеркнул, что всем участникам СВО и членам их семей должны быть предоставлены права и льготы, предусмотренные законодательством. Также, глава государства указал на необходимость предоставления участникам военных действий статуса ветеранов.

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#дмитрий песков
#сво
#герои
#выборы
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В школе Долгопрудного прошла областная противопожарная тренировка
06 сентября 2023, 13:22

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Подмосковье прошёл единый областной день противопожарных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, тренировочные эвакуации прошли более чем на 4,5 тыс объектах. Это образовательные учреждения, торгово-развлекательные комплексы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения.
В тренировке принял участие и коллектив школы №11 Долгопрудного, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Услышав вой сирены и объявление о необходимости покинуть здание, школьники под наблюдением учителей организованными группами направились к пожарным выходам и собрались на школьном стадионе. Оперативно прибывший пожарный расчёт начал ликвидировать условное возгорание.
 
Дополнительно были проверены системы противопожарной защиты и инженерного оборудования объектов.
 
По итогам мероприятия будет дана оценка действиям сотрудников школы, проведён разбор хода учений, даны рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

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#долгопрудный
#школа
#эвакуация
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Пескова насторожили предстоящие учения Армении и США
Песков: военные учения Армении и США вызывают настороженность
06 сентября 2023, 13:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планируемое проведение учений Армении и США вызывает настороженность в России.
Ранее пресс-служба Минобороны Армении заявила, что в сентябре планируется проведение армянско-американских военных учений, главной целью которых назвали повышение оперативной совместимости во время проведения миротворческих миссий.

Песков, комментируя это сообщение, заявил, что такие намерения Армении и США вызывают ряд опасений у России, тем более, учитывая нынешнюю ситуацию. В связи с этим, будет проводится постоянное наблюдение за процессом проведения этих учений, а также будут постоянно анализироваться все поступающие новости.

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#армения
#сша
#россия
#дмитрий песков
#учения
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Супруга премьера Армении прибыла в Киев на саммит по психическому здоровью
06 сентября 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян первый раз посетила Киев в качестве спикера.
Там она примет участие во встрече первых леди и джентльменов, передает украинское издание Klymenko Time.
Несмотря на отсутствие официальных заявлений из Еревана, первая леди Армении первый раз с начала СВО привезла гуманитарную помощь Украине. Также это первое посещение Анны Акопян Украины в качестве супруги армянского премьера.
Встреча проводится уже третий год, организатором формата в 2021 году стала жена президента Украины Елена Зеленская. В 2023 году главной темой станет ментальное и психическое здоровье.
«Речь идет не только о войне, но и о катаклизмах, эпидемиях, землетрясениях и других природных катастрофах, экономических кризисах, терактах. Потому что они влияют на сознание каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. У ментального здоровья нет границ», — поделилась Елена Зеленская.
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#украина
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«Англичанка гадит»: Нарышкин считает Британию опасным геополитическим противником России
Разведчик Нарышкин считает Великобританию геополитическим противником России
06 сентября 2023, 13:03

Фото: сайт Кремля

Великобритания в течение долгих лет была и остается геополитическим противником России. Сейчас Лондон стал еще опаснее, потому что англичан активно поддерживают США.
Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Национальная оборона». Он, в частности, отметил, что Британия вплоть до начала XX века лидировала в реализации антироссийских устремлений: участвовала в Крымской войне 1853-1856 годов, военных походах на Дальнем Востоке, интервенции во время гражданской войны в 1918-1920 годах.

«Нити многих войн и конфликтов в Европе с вовлечением России против ее интересов зачастую вели в Лондон. Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову «Англичанка гадит», на слуху и в наши дни», — подчеркнул глава СВР.

По словам Нарышкина, Москва может привести множество примеров закулисных интриг и провокаций Лондона. Конечно, сейчас мощь Великобритании пошла на убыль, но ведомая в лице США сильным и беспринципным сюзереном, она все-таки остается очень опасной. В этом и состоит задача разведки: вовремя узнавать о планах врага и противодействовать им, заключил руководитель СВР.

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#москва
#сша
#оборона
#интервью
#британия
#рф
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Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
Кремль: Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
06 сентября 2023, 13:02

Фото: iStock/Ayman Hussain

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили взаимодействие в ОПЕК+ и дали высокую оценку взаимодействиям в этом формате. Собеседники отметили, что, благодаря договорённостям о сокращении нефти и обязательствам по ограничению поставок сырья, удалось достичь стабильности глобального энергетического рынка.

Также наследный принц Саудовской Аравии выразил Путину признательность за поддержку намерений королевства вступить в БРИКС. Путин, в свою очередь, рассказал собеседнику о приоритетах российского представительства в БРИКС в 2024 году.

Кроме того, были названы отрасли дальнейшего сотрудничества России и Саудовской Аравии – торгово-экономическая, транспортно-логистическая и инвестиционная.

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#россия
#владимир путин
#сотрудничество
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О губернаторских выборах на втором этапе подомового обхода проинформированы 900 тыс избирателей
06 сентября 2023, 12:41

Фото: Мособлизбирком

В Московской области в рамках проведения второго этапа подомового обхода о выборах губернатора уже проинформированы более 900 тыс избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Там напомнили, что сейчас завершается вторая волна информирования граждан Подмосковья членами участковых избирательных комиссий накануне Единого дня голосования.
«С 25 августа по 6 сентября сотрудники избирательных комиссий региона приглашают жителей на выборы губернатора Московской области, рассказывают о возможности проголосовать рядом с домом, разъясняют порядок, место, дату и время голосования», – говорится в сообщении.
В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. 
 
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке. 

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#подмосковье
#московская область
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Express: Польша укрепила оборону на границе с Россией, послав сигнал Путину
06 сентября 2023, 12:35

Фото: iStock/ffikretow

Польша усилила свою оборону на границе с Россией, тем самым отправив сигнал президенту Владимиру Путину. Об этом заявляет британская газета Express.
«Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Варшава хочет дополнительно приобрести шесть американских ЗРК Patriot для ещё большего усиления безопасности границы с Россией.

При этом Польша уже начала выдавать Украине мужчин-беженцев призывного возраста.

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#страны
#партия
#мигранты
#право
#польша
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