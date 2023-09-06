Верховная рада утвердила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Комитет Верховной рады одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. В марте 2022 года он входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Кандидатуру Умерова в качестве нового главы Минобороны предложил Верховной раде президент Зеленский. Ранее Умеров занимался бизнесом в США, основал ряд крымско-татарских общественных организаций, подконтрольных американским фондам. В 2019 году был избран депутатом Рады от партии «Голос». С 2022 года возглавлял Фонд госимущества Украины, который занимается вопросами приватизации и аренды, а также управлял государственной собственностью.
Читайте также:
Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
Шойгу заявил, что ждет здравого смысла от назначения Умерова главой МО Украины
Рогов: спецслужбы США давно завербовали нового министра обороны Украины Умерова
Александр Бойцов