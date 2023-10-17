В Иране заявили о мести мусульман за преступления Израиля

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Мусульман в случае продолжения преступлений со стороны Израиля, уже никто не сможет остановить. С таким заявлением выступил верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Информацию сообщает иранское агентство IRNA.
«Если преступления Израиля продолжатся, мусульмане дойдут до исступления, силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их», — сказал Хаменеи.Али Хаменеи также призвал немедленно закончить бомбардировки сектора Газа и заявил о необходимости «предать сионистский режим суду». Кроме того, он отметил, что действия Израиля координируют США.
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Алина Юрчак