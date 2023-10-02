Верховный суд США не стал запрещать Трампу баллотироваться в президенты

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Верховный суд США отказался рассматривать требование запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в выборах, сообщается в официальном документе, размещенном в открытом доступе.
«Ходатайство об истребовании дела отклонено», - прокомментировали ситуацию в документе.
Ранее республиканец Джон Кастро подал иск с требованием не допускать Трампа до выборов как «бунтовщика и мятежника». Речь идет о штурме Белого дома, который произошел в январе 2021 года. Бывшего главу США подозревали в причастности к этим беспорядкам, однако, суд не смог доказать его вину.
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Евгения Парфентьева