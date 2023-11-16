Верховный суд вступился за клиентку банка, перечислившую незнакомцу 1 млн рублей

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Верховный суд России постановил пересмотреть дело женщины, которая из-за ошибки в номере телефона перевела миллион рублей постороннему человеку и не смогла их вернуть. Об этом РИА Новости.
Согласно материалам дела, жительница Казани взяла на ремонт жилья и через банкомат перевела один миллион рублей рабочему на покупку строительных материалов. Но она ошиблась в номере телефона и отправила день другому человеку, который не захотел возвращать деньги. Сбербанк тоже не смог их вернуть, так как после получения денег получателем изменить реквизиты платежа или отменить операцию технически невозможно.
На слушаниях человек, получивший ее деньги, заявил, что потерял свою банковскую карточку, а о платеже узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой своей карты.
Верховный суд постановил перепроверить все денежные операции истицы и ответчика для установления факта ошибки.
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