«Вертолет стоит»: В Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского готов вертолёт для эвакуации, в то время как у украинцев нет другого выхода, кроме заключения мира до Нового года. Об этом он сказал своём блоге на YouTube.
Эксперт добавил, что новые реалии, связанные с палестино-израильским конфликтом и невозможностью Запада продолжать финансирование Украины, делает неизбежным разгром ВСУ.
Он подчеркнул, что спасти Украину можно только немедленным прекращением боевых действий и заключением мирового соглашения до Нового года. В противном случае население страны "перестанет существовать", уверен экс-советник украинского президента.
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«Каждый лидер своей страны уже борется за выживание себя, своей нации, своего народа и своей системы. Поэтому им уже не до Украины и не до Путина. Теперь нужно защищать Израиль во что бы то не стало", — заявил Соскин.
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Диана Аванесян