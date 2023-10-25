«Вертолет стоит»: В Киеве сообщили о готовности Зеленского к бегству

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского готов вертолёт для эвакуации, в то время как у украинцев нет другого выхода, кроме заключения мира до Нового года. Об этом он сказал своём блоге на YouTube.