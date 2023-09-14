Вести.ua: Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки

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Между Польшей и Украиной началась «аграрная война» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз в страну украинского зерна. Об этом сообщают Вести.ua.
«Украина и Польша начали «аграрную войну». Эпопея вокруг украинского зерна длится уже более полугода», — пишет украинское издание.
Автор материала отмечает, что весной 2023 года, после того, как польские фермеры устроили забастовку из-за снижения цен на зерно, начался конфликт между Польшей и Украиной. Он был спровоцирован ввозом с Украины в Польшу более дешевого зерна. Польские политики в преддверии выборов также неоднократно высказывались об отношениях с Киевом в сельскохозяйственной сфере.
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Диана Аванесян