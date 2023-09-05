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Запад, спровоцировав конфликт на Украине, укрепил позиции России и сделал мощнее её армию. Об этом с соцсети X сообщил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил, что в случае победы России, США останется только одно – надеяться на прощение от России и возобновление сотрудничества. Кроме того, эксперт заявил, что Россия не такая мстительная, как США, поэтому надеждам американских властей, вероятно, суждено сбыться.
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Анастасия Чинкова