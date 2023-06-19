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Ветеран ЦРУ Макговерн заявил, что Россия принудит Запад пойти на переговоры через три недели
Успешное отражение контрнаступления Вооружённых сил Украины российскими военными уже в ближайшие пару недель вынудит Запад пойти на мирные переговоры. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Он назвал стремление американского лидера Джо Байдена сопротивляться переговорам России и Украины напрасным.
Ранее сообщалось, что Украина заплатила 800 миллионов долларов за вооружение, которое либо так и не было поставлено странами Запада, либо прибыло в страну в непригодном состоянии. При этом иногда западные партнёры возвращали Киеву средства, выделенные на закупку боевой техники.
Он назвал стремление американского лидера Джо Байдена сопротивляться переговорам России и Украины напрасным.
«Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?» — подчеркнул бывший сотрудник ЦРУ.
Ранее сообщалось, что Украина заплатила 800 миллионов долларов за вооружение, которое либо так и не было поставлено странами Запада, либо прибыло в страну в непригодном состоянии. При этом иногда западные партнёры возвращали Киеву средства, выделенные на закупку боевой техники.
Андрей Гаврилов