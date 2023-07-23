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Ветеран ФСБ РФ, полковник запаса Валерий Киселев заявил, что Игоря Стрелкова нужно было задержать и арестовать уже давно. Об этом пишет издание Daily Storm.
«Его арест считаю правильным. После того как он предательски сдал Славянск, его нужно было задержать. Три или четыре года назад. И все это время распространял неверные данные о том, правильно или неправильно что-то делают на фронте», — заявил ветеран в разговоре с журналистами Daily Storm.В свою очередь, военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес» и «уже является кумиром непросвещённых военных геелохов».
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