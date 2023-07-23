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Ветеран ФСБ Киселев считает, что Стрелкова нужно было арестовать уже давно

23 июля 2023, 05:23

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Ветеран ФСБ РФ, полковник запаса Валерий Киселев заявил, что Игоря Стрелкова нужно было задержать и арестовать уже давно. Об этом пишет издание Daily Storm.
«Его арест считаю правильным. После того как он предательски сдал Славянск, его нужно было задержать. Три или четыре года назад. И все это время распространял неверные данные о том, правильно или неправильно что-то делают на фронте», — заявил ветеран в разговоре с журналистами Daily Storm.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор ​Баранец считает, что Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес» и «уже является кумиром непросвещённых военных геелохов».


Напомним, что 21 июля Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. На аресте подозреваемого в ​призывах к осуществлению экстремистской деятельности настаивали следственные органы и ФСБ. ​Стрелков просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Foreign Policy: Экс-адмирал ВМС США Ставридис предложил открывать огонь по российским кораблям в Черном море
23 июля 2023, 05:00

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс должен сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы со стороны ВМФ России немедленно открывать огонь. Об этом пишет Foreign Policy.
«Необходимо сопровождать украинские грузы. У США, Болгарии, Румынии и Турции достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе», — заявил Ставридис, который во время ирано-иракской войны в восьмидесятые годы прошлого века принимал участие в операции «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства.  Экипажем ракетного катера «Ивановец» в северо-западной части Чёрного моря были выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по мишени.

В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что государство, начиная с 21 июля, будет рассматривать все суда, которые следуют по Чёрному морю в порты РФ, как перевозящие военные грузы.

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#США
#Россия
#Черное море
#Джеймс Ставридис
#военные корабли
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NYP: Джо Байден «предсказал» собственную смерть больше 30 лет назад
23 июля 2023, 03:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Газета The New York Post нашла предсказание Джо Байдена о собственной смерти, которое он сделал еще в 1991 году во время выступления в Детройтском юридическом колледже. Тогдашний сенатор от штата Делавэр рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые пожизненно выполняют свои обязанности.
«Если судья Дэвид Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру», — отметил тогда Байден. 



New York Post отмечает, что в своем «предсказании» Джо Байден ошибся сразу дважды: судья Саутер ушел на пенсию в 2009 году, а сам Байден не только жив, но и стал президентом США. Но, подчеркнули журналисты, вряд ли тогда он мог ответить на вопрос о собственной физической и умственной пригодности для занятия высшего поста в Америке.

Байден, который является самым пожилым президентом за всю историю США, вступил в должность 20 января 2021 года, и собирается баллотироваться на второй срок. На момент президентских выборов в 2024 году ему будет 82 года. А проблемы со здоровьем и памятью американский лидер испытывает уже сейчас.

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#Джо Байден
#The New York Post
#предсказание
#смерть
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Китай снова призвал всех к переговорам по Украине
Представитель МИД Китая призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров «как можно скорее»
23 июля 2023, 02:51

Фото: iStock/awdebenham

Китай призывает стороны конфликта на Украине вернуться за стол переговоров, дабы избежать дальнейшей эскалации, заявил заместитель постпреда КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан. Об этом 23 июля сообщает РБК.
Как объяснил дипломат, мирные переговоры в целях политического решения того или иного конфликта являются лучшим способом решения гуманитарных проблем. Поэтому он призвал Москву и Киев «возобновить мирные переговоры как можно скорее», а международное сообщество — «создать благоприятные условия в этом отношении». 

Гэн Шуан отметил, что хотя Пекин и выступает за соблюдение Устава ООН и принципа территориальной целостности государств, однако необходимо также учитывать и беспокойства тех или иных стран относительно собственной безопасности.

Ранее зампостпреда Китая при ООН заявил, что дверь для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем не должна закрываться.  Он подчеркнул, что процесс дипломатических переговоров по данному вопросу прекращаться не должен.

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#Китай
#Украина
#мирные переговоры
#ООН
#Гэн Шуан
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Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину
23 июля 2023, 02:34

Фото: iStock/Michele_Ursi

Сервисный центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard начал работать в Польше, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, пишет ТАСС.



Ранее Forbes сообщил о том, что «Leopard лишь немногим лучше чем колесный AMX-10RC, который уже неоднократно терпел поражение на фронте. Несмотря на стальные гусеницы танк все еще уязвим к минам и к повреждениям корпуса и башни».

От создания сервисного центра по ремонту танков Leopard отказалась ФРГ. Издание Handelsblatt предположило, что причиной могли стать завышенные цены польской стороны.

Украинские войска за первые две недели контрнаступления потеряли около 20% военной техники, в том числе западной. Точные цифры потерь боевой техники не озвучиваются, передает издание «ИноСМИ». Однако указывается, что утрачена почти треть первоначального количества машин Bradley. Кроме того, Киев потерял 30% процентов поставленных Германией танков Leopard.

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#Польша
#танки
#ВСУ
#Leopard
#ремонт
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Трамп назвал безумием даже мысль о том, чтобы принять Украину в НАТО
23 июля 2023, 02:17

Фото: сайт Кремля

Экс-президент Соединенных Штатов считает безумной саму мысль о приеме Украины в члены Североатлантического альянса, поскольку это толкает мир к третьей мировой войне, сообщает РИА Новости.
«Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время — полнейшее безумие», — заявил Трамп.

По его мнению, нынешняя вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом не должна рисковать потенциальным развязыванием войны ни с Россией, ни с Китаем, и в принципе некомпетентна в вопросах внешней политики.

Ранее сорок пятый президент США заявил, что в случае своего избрания сможет прекратить конфликт на Украине за один день. Он добавил, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт.

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#Дональд Трамп
#Украина
#НАТО
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Baza: Никас Сафронова с сыном эвакуировали из ресторана в Москве из-за звонка о минировании
23 июля 2023, 02:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Ченснокова

В Москве сразу несколько ресторанов стали объектами эвакуации из-за серии звонков о минировании, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Cреди пострадавших от этой ситуации оказались знаменитый художник Никас Сафронов и его сын Лука — известный пианист.
Ранее в несколько столичных ресторанов поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. После этого, в целях обеспечения безопасности как посетителей, так и персонала заведений общепита, правоохранительные органы Москвы приняли решение об эвакуации всех находящихся в ресторане людей.

По словам Никаса Сафронова, после того, как их с сыном вывели из ресторана, на место прибыли сотрудники полиции, которые должны провести проверку и разобраться в случившемся.

Художник выразил мнение, что звонки о минировании — дело рук хулиганов, которые не должны остаться безнаказанными, поскольку представляют серьезную угрозу для безопасности москвичей.

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#Никас Сафронов
#Лука Сафронов
#Москва
#рестораны
#минирование
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Зеленский призвал к созыву совета Украина — НАТО по вопросу зерновой сделки
23 июля 2023, 00:12

Фото: Michele_Ursi

Как отметил шестой президент Украины в видеообращении на своем Telegram-канале, он уже обратился с этим вопросом к генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу и получил заверение в том, что эта встреча состоится.
«Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины  заявил, что провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту. Говоря о трехсторонней зерновой сделке, украинский лидер отметил, что такой шаг может стать вызовом для ряда стран.

Напомним, что действие черноморской зерновой сделки прекратилось 18 июля, когда Российская Федерация вышла из числа ее участников по причине невыполнения требуемых ею условий.

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#Украина
#НАТО
#Владимир Зеленский
#зерновая сделка
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Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию
22 июля 2023, 19:20

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву с рабочим визитом.
Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Сообщается, что встреча Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в воскресенье.

Лидеры обсудят текущие вопросы развития стратегического партнерства и союзничества между странами, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

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#Лукашенко
#Путин
#Россия
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Захарова: виновные в жестокой расправе над военкором Журавлевым будут наказаны
22 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание. Об этом сообщает МИД РФ.
Захарова также добавила, что всю ответственность разделят и поставщики кассетных боеприпасов ВСУ. 

«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что США, Франция и Великобритания обеспокоены безопасностью журналистов только на словах, на самом деле они спонсируют терроризм. 

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. 

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Во время обстрела ВСУ в зоне спецоперации погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

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#Захарова
#МИД РФ
#военкор
#ВСУ
#обстрел
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