Ветеран спецназа Сыртланов объяснил цели военных учений ЕС отдельно от НАТО

Фото: istockphoto.com/butenkow
Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов заявил, что Европейский союз стремится провести свои военные учения без НАТО для того, чтобы продемонстрировать некую независимость от альянса.
«Эти учение являются даже не игрой мускулов, а, может быть, демонстрацией того, что у Евросоюза есть какие-то воинские формирования. С самого начала образования ЕС у них была задача иметь самостоятельные военные силы быстрого развёртывания на случай каких-либо ЧС. Этот вопрос у них витает в воздухе, дабы быть в какой-то степени независимыми от НАТО», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Сыртланов.
Вместе с тем цели, задачи и финансирование у ЕС на военную подготовку значительно отличаются от НАТО, и в ЕС это все прекрасно понимают, добавил эксперт.
Читайте также:
Евросоюз озвучил сумму военной помощи Украине с начала СВО
Испания заявила о необходимости дипломатического разрешения конфликта на Украине
Евросоюз выступил против признания независимости Тайваня
Мелисса Тимофеева