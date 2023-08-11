Ветеран СВР Корольков выразил уверенность в том, что НАТО никогда не атакует флот РФ

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Эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков высказал мнение о том, что НАТО никогда не решаться атаковать российский флот, поскольку в альянсе знают, что последствия таких действий для Запада будут очень плачевными.
«У НАТО нет солдат в полном смысле слова для широких военных действий. И атаковать флот РФ не стоит задачей организации. И не в целях США развязать ещё одну войну. Так как это всё закончится однозначно: мы больше никогда не увидим ни Собора Парижской Богоматери, ни других привычных для нынешней цивилизации картин. Все это прекрасно понимают», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Корольков.
В то же время США могут пойти на применение силы в Нигере. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев, который прокомментировал заявление Главы Госдепа Энтони Блинкена о поддержке действий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в государстве.
«Заявление Блинкена явно подчёркивает тот факт, что Соединённые Штаты Америки готовы применить свои вооружённые силы. В какой форме это будет выражено, сказать довольно сложно», — заявил в беседе с «Царьградом» Васильев.
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