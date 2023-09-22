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Ветеран ВС США Дрейвен: Провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта

22 сентября 2023, 02:44

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен уверен, что провал визита президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о скором завершении украинского конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).
«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — написал Дрейвен.

По его словам, возможная причина нынешнего отношения к Зеленскому — тотальное поражение ВСУ в противостоянии с Россией. Визит шестого президента Украины в Вашингтон и его выступление на Генассамблее ООН показали, что партнеры потеряли энтузиазм к нему.


Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса, сославшись при этом на занятость американских законодателей. Кроме того, Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

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#владимир зеленский
#оон
#сша
#украина
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В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
РИА Новости: В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
22 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/sborisov

Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании помощи Армении, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Карабахе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее совместное заявление.
Законопроект предусматривает запрет на большую часть содействия США азербайджанскому правительству, выделяет средства на гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха и на военную помощь Армении, а также вводит санкции против «режима Алиева за его действия против армян».

В качестве автора инициативы выступает председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберт Менендес.

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#сша
#санкции
#помощь
#мид
#запрет
#законопроект
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МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе
22 сентября 2023, 01:37

Фото: iStock/Wirestock

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, потребовал незамедлительно развернуть в Нагорном Карабахе миротворческую миссию Организации, пишет «Газета.ру».
«Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой принять срочные меры. Осуждаю возобновление боестолкновений и атаки на гражданские объекты и инфраструктуру. Требую <...> незамедлительного развертывания межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации в области прав человека, гуманитарной помощи и безопасности», — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.

Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и решить конфликт дипломатическим путем.

В итоге, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.

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#армения
#оон
#азербайджан
#мид
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Байден: Первый американский танк Abrams прибудет на Украину на следующей неделе
22 сентября 2023, 01:00

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе, сообщает ТАСС. Он также добавил, что Соединённые Штаты существенно расширят поставки Украине средств противовоздушной обороны, в том числе передадут новые батареи системы HAWK, «чтобы помочь Украине защититься от путинских ударов по инфраструктуре».
Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Шеф американской дипломатии отметил, что все вооружения и техника »поступят из запасов Министерства обороны» Соединённых Штатов.

Напомним, 21 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в ближайшее время Украина получит танки Abrams. По его словам, первая поставка боевых машин включит в себя около десятка танков, затем будут направлены следующие.

Переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей. Такое заявление ранее сделала научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.

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#джозеф байден
#танки
#украина
#сша
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МЧС: Причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность
21 сентября 2023, 23:16

Фото: iStock/Daria_Kulkova

В МЧС заявили, что причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность на одной из подстанций, электроснабжение восстановят в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как сообщило местное издание Myslo, в ведомстве также отметили, что «хлопки, которые слышали жители Пролетарского округа города Тулы, предположительно, явились следствием перехода самолета на сверхзвуковую скорость». 

В свою очередь, в Единой дежурно-диспетчерской службе Тулы рассказали, что из-за аварии без электроэнергии остались жители шести улиц. Для устранения аварии на место ЧП выехала аварийная бригада.

«Аварийное отключение электричества в Зареченском районе. <...> В зоне отключения оказались 4 832 жителя, в их числе 471 ребёнок», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе без света остались почти 5 тыс. абонентов. Также появились сообщения о взрыве около 21:43 мск.

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#мчс
#тульская область
#отключение
#электричество
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Вучич раскрыл нюансы отношений Сербии с США и Россией
Вучич: Сербия развивает отношения с США, не прерывая связи с Россией
21 сентября 2023, 22:21

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия имеет отношения с США, странами Азии и Африки и продолжает исторически сложившиеся связи с Россией. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
«Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах», - заявил Вучич.

Он объяснил, что Сербия не разделяет людей по цвету кожи и религиозным убеждениям и поддерживает добрые отношения с КНР, Южной Кореей, Японией, арабскими и мусульманскими странами. Кроме того, важные для страны исторические связи с Россией также продолжаются, заключил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем.

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#сша
#сотрудничество
#отношения
#сербия
#вучич
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Путин заявил о рекордно низкой безработице среди россиян
21 сентября 2023, 21:57

Фото: сайт Кремля

В России сейчас рекордно низкая безработица, к этому привела эффективная экономическая политика. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».
«Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения», - рассказал Путин.

При этом он отметил, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Но в настоящее время важно, что снижение уровня безработицы среди россиян носила системный характер.

Ранее Путин также заявил, что благодаря социальной программе в России постепенно начала снижаться безработица среди молодежи. Глава государства подчеркнул, что безработица среди молодежи выше, чем в целом по стране.

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#безработица
#снижение
#сво
#путин
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Зеленский находится в отчаянье и пытается разжалобить конгресс США
Экс-агент MI6 Крук: эмоциональность Зеленского указывает на отчаяние
21 сентября 2023, 21:45

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, давил на эмоции, пытаясь разжалобить американцев, что говорит о его отчаянии. Так считает бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский в глубоком отчаянии. Он даже не уверен, сможет ли получить ATACMS и новое финансирование. Пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Украины», — так Крук прокомментировал выступление Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, украинский лидер считает, что может разжалобить американцев, чтобы те продолжили активно помогать Украине в конфликте с Россией. Однако, уверен Крук, Зеленскому вряд ли удастся убедить конгресс, в котором растет недовольство поддержкой Украины.

При этом стало известно, что в новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. 

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#сша
#финансирование
#зеленский
#ракеты
#байден
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США не включили ракеты ATACMS в новый пакет помощи Украине
США не предоставят Украине ракеты ATACMS в новом пакете помощи
21 сентября 2023, 21:09

Фото: iStock/Jon Rehg

В новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Уточняется, что в новый пакет помощи для Украины вошли средства ПВО и кассетные боеприпасы. При этом ​обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет будет продолжено.

Ранее стало известно, что все американские ведомства одобрили поставку Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Однако окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. В том случае, если ракеты не будут поставлены Киеву, это будет означать лишь то, что соответствующее разрешение не дал американский президент.

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#боеприпасы
#пво
#сша
#ракеты
#джо
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Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт российского производства
21 сентября 2023, 21:06

Фото: iStock/metamorworks

Президент России Владимир Путин призвал активнее внедрять беспилотный транспорт, произведённый в России по отечественным технологиям. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ.
Он отметил, что на формирование экономики и дальнейшее повышение зарплат россиянам непосредственно влияет повышение уровня квалификации граждан. Также важно повышать производительность труда. 

Помимо этого, Путин заявил о необходимости развития современных технологий, внедрения искусственного интеллекта и роботов в промышленность и сферу услуг. Также необходимо активнее работать над российским беспилотным транспортом, причём это касается как наземных, так и воздушных аппаратов. 

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#владимир путин
#беспилотное авто
#россия
#технологии
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