Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен уверен, что провал визита президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о скором завершении украинского конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).
«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — написал Дрейвен.По его словам, возможная причина нынешнего отношения к Зеленскому — тотальное поражение ВСУ в противостоянии с Россией. Визит шестого президента Украины в Вашингтон и его выступление на Генассамблее ООН показали, что партнеры потеряли энтузиазм к нему.
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