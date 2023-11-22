Ветерану из деревни Блазново бесплатно газифицировали дом

Фото: Мособлгаз
В дом ветерана из деревни Блазново Раисы Фёдоровны пришёл газ, сообщил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. Дом удалось газифицировать бесплатно благодаря соответствующей программе и льготам.
«Раиса Фёдоровна – несовершеннолетний узник. В доме в деревне Блазново она проживает более 30 лет. Благодаря участию в программе газификации и установленным льготам дом удалось газифицировать бесплатно. В этом году специалисты Мособлгаза построили в деревне 7 км газораспределительных сетей», – написал Мордвинцев в своём телеграм-канале.Глава муниципалитета напомнил, что подать заявление на заключение договора на социальную газификацию с учётом мер дополнительной поддержки можно на сайте госуслуг.
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