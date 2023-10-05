«Вы кто вообще такие?»: Путин обратился к западным лидерам

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США в хамской форме навязываю свои правила всему миру и требуют их исполнения, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме — «вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», - прокомментировал ситуацию Путин.
В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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