«Вы кто вообще такие?»: Путин обратился к западным лидерам

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым (https://t.me/navideovidno/66628) для любого агрессора. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».

Глава российского государства добавил, что шансов на выживание у противника не останется.



Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.



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Екатерина Коршунова