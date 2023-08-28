Выборы на Украине могут пройти в 2024 году, чтобы избежать падения популярности Зеленского

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Власти Украины, во избежание падения популярности Владимира Зеленского, могут провести выборы в 2024 году. Об этом сообщает газета Pais.
Также в интересах правительства получить народный мандат перед тем, как провести возможные переговоры с Россией.
Ранее Зеленский заявлял, что украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения в стране. Тогда от отметил, что можно внести необходимые изменения в законодательство, чтобы провести выборы. Также президент Украины подчеркнул, что не держится за власть и хочет провести выборы.
Источники издания, приближённые к МИД Украины, заявили, что выборы должны легитимизировать президента и его новое правительство, поскольку финал конфликта уже близок. В переговорах с Россией должен участвовать человек, популярный на Украине. Таким, по мнению источников, является Зеленский.
При этом глава совета общественного контроля национально антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук утверждает, что популярность Зеленского может падать из-за проблем с коррупцией. Именно поэтому быстро проведённые выборы позволят сохранить пока не сильно упавшие рейтинги президента.
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Ранее Зеленский заявлял, что украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения в стране. Тогда от отметил, что можно внести необходимые изменения в законодательство, чтобы провести выборы. Также президент Украины подчеркнул, что не держится за власть и хочет провести выборы.
При этом глава совета общественного контроля национально антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Марк Савчук утверждает, что популярность Зеленского может падать из-за проблем с коррупцией. Именно поэтому быстро проведённые выборы позволят сохранить пока не сильно упавшие рейтинги президента.
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Анастасия Чинкова