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Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа, представлявший альянс «Национальное демократическое действие». Сын одного из самых богатых бизнесменов страны Альваро Нобоа, 35-летний Даниэль стал самым молодым главой государства в эквадорской истории.
Что касается внешней политики, то до того, как баллотироваться на высший пост в стране, Даниэль Нобоа был главой парламентской группы по дружбе с Россией в Национальной ассамблее Эквадора. В ходе предвыборных дебатов он заявлял, что Эквадор должен стать «мостом для мира между Россией и Украиной», учитывая его положение в Совете безопасности ООН, а также торговые отношения как с США, так и с Россией.
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