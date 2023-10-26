Выборы президента при военном положении: зачем внесли поправки, кто займет место Путина

Фото: сайт Кремля
Госдума приняла закон об уточнении порядка проведения выборов президента. В течение пяти дней предложенные нововведения будут переданы на рассмотрение Совета Федерации. Редакция «Радио 1» расскажет об изменениях, внесенных в законодательство, намерен ли действующий президент РФ Владимир Путин баллотироваться на выборы в 2024 году, и как будет проходить голосование в условиях военного положения.
Госдума приняла закон о выборах при военном положении
25 октября Госдума приняла поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации». Радикальных изменений в законодательстве не произошло, однако внесены некоторые юридико-технические уточнения. Основная поправка касается организации выборов во время военного положения. Согласно предложенному изменению, решение о проведении голосования должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня проведения выборов. Если на территории всей страны введено военное положение, то голосование откладывается. Возобновится процедура выборов через три месяца после отмены военного положения.
Выборы президента России в 2024
Наиболее вероятной датой проведения выборов президента в 2024 году является 17 марта. Шестилетний срок президентских полномочий истекает в мае 2024 года. В соответствии с законодательством, голосование должно быть проведено за два месяца до окончания президентского срока. Принимать окончательное решение о назначении даты голосования будет Совет Федерации.
Кандидаты на президентские выборы в России 2024
О своем желании стать кандидатом на пост главы государства уже заявили несколько политиков. Прежде о намерении баллотироваться сообщал экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, пишет издание РИА Новости. О подготовке к участию в президентских выборах в 2024 году также сообщили спортсмен Дмитрий Носов и бизнесмен Сергей Полонский.
Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году
Баллотироваться на пост президента России намерен экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который в настоящее время находится под стражей. Напомним, обвинение экс-главе оборонного ведомства республики было выдвинуто в июле. Стрелков был арестован за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Стрелков заявил, что считает себя более компетентным в военном деле, чем действующий глава государства Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
Будет ли Путин баллотироваться в 2024
Президент России Владимир Путин не заявлял о своем намерении участвовать в гонке за пост главы государства в 2024 году. Однако в Кремле уверены, что в таком случае глава государства будет вне конкуренции. Уверенность в безоговорочной победе действующего президента на выборах в 2024 году выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Путин является абсолютным лидером в России и с ним никто не сможет конкурировать.
Спикер Кремля также отметил, что можно согласится с предложением главы Чеченской Республики Рамзаном Кадыров о том, что выборы в России можно отложить до завершения СВО.
Команда Путина начала формировать списки доверенных лиц
О готовности стать доверенным лицом Владимира Путина прежде заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков. Он сообщил, что во время прошлых президентских кампаний уже выступал доверенным лицом Путина и готов повторить это.
Певица и актриса Анна Калашникова заявила, что сочтет за честь просьбу стать доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если такое предложение ей поступит.
Читайте также:
В Госдуме раскрыли, как ИИ может помочь в предвыборной агитации
В Раде назвали пять условий, без которых украинские выборы не состоятся
В Госдуме поддержали дополнительные поправки в закон о выборах президента
Анастасия Крестьянова