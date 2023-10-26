Выборы президента при военном положении: зачем внесли поправки, кто займет место Путина

Госдума приняла закон об уточнении порядка проведения выборов президента. В течение пяти дней предложенные нововведения будут переданы на рассмотрение Совета Федерации. Редакция «Радио 1» расскажет об изменениях, внесенных в законодательство, намерен ли действующий президент РФ Владимир Путин баллотироваться на выборы в 2024 году, и как будет проходить голосование в условиях военного положения.