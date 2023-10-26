Выборы спикера палаты представителей США смешали все карты Зеленскому

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Избранный новым спикером палаты представителей США Майк Джонсон может помешать президенту Украины Владимиру Зеленскому по-прежнему влиять на Соединенные Штаты, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Фактически с Зеленским уже никто говорить вообще не будет в Соединенных Штатах Америки. Зеленский — это уже отработанный материал», - прокомментировал ситуацию Соскин.
По мнению эксперта, единственным выходом из затруднительного положения, в котором сейчас находится Украина - это отставка действующего главы государства.
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Евгения Парфентьева