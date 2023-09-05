Выборы в Подмосковье: где, когда и как голосовать

Фото: Мособлизбирком
В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.
Проголосовать дистанционно может гражданин, зарегистрированный в Московской области, имеющий действующую подтверждённую учётную запись на региональном портале госуслуг и помнит действующий пароль.
Через «Госуслуги» нужно было заранее зарегистрироваться. Те, кто подал заявление на участие в ДЭГ не позднее 23:59 4 августа, должен дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
Важно: те, кто зарегистрируется на ДЭГ, уже не сможет проголосовать на участке. При этом сама регистрация ещё не является голосованием.
Само электронное голосование начнётся 8 сентября в 8:00 и закончится 10 сентября в 20:00. Чтобы проголосовать посредством ДЭГ, необходимо зайти на портал «Госуслуги» с помощью компьютера или мобильного устройства, подтвердить свой аккаунт с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать.
Такой способ голосования очень удобен – сделать это можно, находясь в любом месте.
Позвонить в информационно-справочный центр «Горячая линия» портала ДЭГ можно по телефону 8 (800) 200-36-20 (для звонков по России).
Наличие ДЭГ не отменяет традиционного голосования на избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней. Всего в дни голосования в Подмосковье будет работать порядка 4 тыс участков. В каждый из трёх выборных дней они будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.
При себе необходимо иметь российский паспорт. Документ нужно показать членам избирательной комиссии, получить бюллетень и пройти в кабинку для голосования. В бланке нужно отметить кандидата, за которого вы хотите проголосовать. Если бюллетень будет случайно испорчен, можно подойти к комиссии для получения нового. Затем бланк опускается в опломбированный ящик или другое установленное для этой цели устройство.
Вся необходимая для избирателей информация находится в цифровом сервисе ЦИК России «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения». Там можно найти номер и адрес нужной участковой комиссии, узнать о выборах, проходящих в конкретном муниципальном образовании, данные о кандидатах. Для этого нужно ввести на сайте адрес места жительства и нажать кнопку поиска.
Читайте также:
Порядка 4 тысяч избирательных участков будет работать в Подмосковье в дни голосования
В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ
Политолог Журавлёв: подмосковные избиратели могут предпочесть ДЭГ голосованию на участке
Проголосовать дистанционно может гражданин, зарегистрированный в Московской области, имеющий действующую подтверждённую учётную запись на региональном портале госуслуг и помнит действующий пароль.
Важно: те, кто зарегистрируется на ДЭГ, уже не сможет проголосовать на участке. При этом сама регистрация ещё не является голосованием.
Само электронное голосование начнётся 8 сентября в 8:00 и закончится 10 сентября в 20:00. Чтобы проголосовать посредством ДЭГ, необходимо зайти на портал «Госуслуги» с помощью компьютера или мобильного устройства, подтвердить свой аккаунт с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать.
Такой способ голосования очень удобен – сделать это можно, находясь в любом месте.
Позвонить в информационно-справочный центр «Горячая линия» портала ДЭГ можно по телефону 8 (800) 200-36-20 (для звонков по России).
Наличие ДЭГ не отменяет традиционного голосования на избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней. Всего в дни голосования в Подмосковье будет работать порядка 4 тыс участков. В каждый из трёх выборных дней они будут открыты с 8:00 до 20:00 часов. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.
При себе необходимо иметь российский паспорт. Документ нужно показать членам избирательной комиссии, получить бюллетень и пройти в кабинку для голосования. В бланке нужно отметить кандидата, за которого вы хотите проголосовать. Если бюллетень будет случайно испорчен, можно подойти к комиссии для получения нового. Затем бланк опускается в опломбированный ящик или другое установленное для этой цели устройство.
Вся необходимая для избирателей информация находится в цифровом сервисе ЦИК России «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения». Там можно найти номер и адрес нужной участковой комиссии, узнать о выборах, проходящих в конкретном муниципальном образовании, данные о кандидатах. Для этого нужно ввести на сайте адрес места жительства и нажать кнопку поиска.
Читайте также:
Порядка 4 тысяч избирательных участков будет работать в Подмосковье в дни голосования
В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ
Политолог Журавлёв: подмосковные избиратели могут предпочесть ДЭГ голосованию на участке
Лора Луганская