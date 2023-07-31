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Киевские власти могут остаться без поддержки Вашингтона из-за выборов в США в 2024 году. Об этом сообщает обозреватель Telegraph Ричард Кемп.
Он также добавил, что выборы в США обернутся против Украины. Чтобы вновь стать президентом, Байдену необходимо завершение российско-украинского конфликта, иначе он теряет голоса избирателей.
Кемп спрогнозировал дальнейшие действия Вашингтона. Американские власти будут всеми способами призывать украинских коллег пойти на решение проблемы путём мирных переговоров.
Однако в данный момент Украина отказывается от них, хотя Россия неоднократно заявляла о своей готовности мирно завершить конфликт.
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Кемп спрогнозировал дальнейшие действия Вашингтона. Американские власти будут всеми способами призывать украинских коллег пойти на решение проблемы путём мирных переговоров.
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Анастасия Чинкова