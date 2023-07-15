Вице-президент США Харрис назвала сокращение населения способом улучшения экологии

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На выступлении в Белом Доме вице-президент США Камала Харрис заявила, что для улучшения экологической ситуации необходимо не только использовать чистую энергию, но и сокращать население. По ее словам, это позволит детям дышать чистым воздухом и пить чистую воду.
Американцы вспомнили предыдущие ляпы в речах Харрис, а также ее неуместные шутки, над которыми смеялась только она сама. Некоторые предположили, что подобные оговорки среди американских политиков стали эпидемией после того, как в неловкие и комичные ситуации систематически начал попадать президент Байден, который не мог найти выход со сцены, протягивал руку невидимому собеседнику, путал названия стран либо не мог их выговорить и так далее.
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Александр Бойцов