Vice: Возможности Армии обороны Израиля практически исчерпаны

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже находится практически на пределе своих возможностей. Израильские военные вынуждены реагировать на возникновение сразу нескольких угроз с разных сторон.
Как сообщает издание Vice со ссылкой на израильских чиновников, возможная сухопутная операция в секторе Газа займет не один месяц и потребует серьезного военного присутствия. При этом, как отмечают должностные лица США и израильские военные, на фоне нарастающего уровня недовольства палестинцев на Западном берегу, армия Израиля уже находится на пределе своих возможностей.
По словам источника, которые приводит журнал, одной из причин того, что террористическая атака боевиков ХАМАС сала такой успешной явилось то, что Израиль имеет по сути не один фронт, а полтора. Солдаты, которые должны были быть у границ анклава, находились на Западном берегу, защищали поселения и гонялись за детьми, бросающимися камнями. Собеседник издания предположил, что ситуация на Западном берегу может обостриться в любой момент.
В свою очередь, один из американских чиновников отметил, что стратегическая инициатива сейчас на стороне ливанского движения «Хезболла». Израиль же вынужден реагировать на атаки с территории сектора Газа, контролировать развитие ситуации на Западном берегу и быть готовым к возможным действиям со стороны «Хезболлы» и Ирана.
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По словам источника, которые приводит журнал, одной из причин того, что террористическая атака боевиков ХАМАС сала такой успешной явилось то, что Израиль имеет по сути не один фронт, а полтора. Солдаты, которые должны были быть у границ анклава, находились на Западном берегу, защищали поселения и гонялись за детьми, бросающимися камнями. Собеседник издания предположил, что ситуация на Западном берегу может обостриться в любой момент.
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Александр Бойцов