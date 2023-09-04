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Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что европейские страны могут последовать примеру Польши и начать выдавать Украине ее граждан призывного возраста. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По его мнению, европейским странам надоело поддерживать украинцев, и они могут начать выдавать Киеву граждан призывного возраста, вслед за Польшей.
Гагин заявил, что Польша экстрадирует мужчин, которые эмигрировали в страну из Украины, опасаясь мобилизации и призыва на военную службу. Киевский режим требует новых жертв, которых уже в настоящее время достаточно. Советник главы ДНР отметил масштабные потери ВСУ личного состава и выразил уверенность, что страны Европы будут отправлять мужчин призывного возраста, прибывших в страну, обратно на Украину.
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Гагин заявил, что Польша экстрадирует мужчин, которые эмигрировали в страну из Украины, опасаясь мобилизации и призыва на военную службу. Киевский режим требует новых жертв, которых уже в настоящее время достаточно. Советник главы ДНР отметил масштабные потери ВСУ личного состава и выразил уверенность, что страны Европы будут отправлять мужчин призывного возраста, прибывших в страну, обратно на Украину.
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Анастасия Крестьянова