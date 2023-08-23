Видеонаблюдение на выборах охватит все подмосковные участки

Фото: Istockphoto / Supersmario
Камеры и видеорегистраторы будут работать на всех избирательных участках Подмосковья. Единый день голосования пройдёт со стопроцентным охватом системой видеонаблюдения, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Берёзкин.
«По видеонаблюдению у нас будет охват 100%. 786 участков, то есть 20%, будет оборудовано камерами, а 3199 УИК, или 80%, станут использовать видеорегистраторы», – сказал Берёзкин в интервью РИА Новости.Он добавил, что во время голосования 935 участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней – КОИБами. Это позволит считать голоса избирателей автоматически. На остальных участках протоколы об итогах голосования будут снабжены QR-кодами.
Отдать голоса можно будет как на избирательном участке, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании нужно подать заявление через портал госуслуг до 4 сентября. Зарегистрировавшемуся избирателю нужно будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
Читайте также:
Члены УИК активно информируют жителей Подмосковья о предстоящих выборах
Глава Мособлизбиркома Берёзкин перечислил преимущества ДЭГ
Заявления на ДЭГ подали уже более 5% подмосковных избирателей
Лора Луганская