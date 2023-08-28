«Видимо, сразу решил ложиться», - отреагировала Захарова на слова президента Венгрии о переговорах с Зеленским

Фото: kremlin.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Венгрии Каталин Новак, что украинский лидер Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил себе вести переговоры с Россией.
Ранее Новак заявила, что на встрече с Зеленским призвала президента Украины сесть за стол переговоров и решить конфликт миром.
Ранее Новак заявила, что в урегулировании украинского конфликта скоро наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане на данный момент нет. Новак отметила, что настало время для обсуждения на тему того, как строить мир.
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«Каталин Новак, наверное, не знает, что Зеленский на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров. Видимо, сразу решил ложиться», - прокомментировала ситуацию Захарова в своем Telegram-канале.
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Евгения Парфентьева