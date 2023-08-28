«Видимо, сразу решил ложиться», - отреагировала Захарова на слова президента Венгрии о переговорах с Зеленским

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что демократы могут подтолкнуть действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году, если республиканцам удастся найти на него необходимый компромат для начала импичмента. Об этом пишет РИА Новости.