«Видимо, у него передозировка»: Захарова о словах Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО.
Она заявила, что у него «видимо, передозировка случилась».
Ранее сообщалось, что Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО.
Эти слова он адресовал главе канцелярии генсека НАТО Стиану Йенсену, который заявлял о том, что Украина сможет вступить в североатлантический альянс только если уступит часть территорий России. Позднее он забрал свои слова обратно.
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Ранее сообщалось, что Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО.
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Анастасия Чинкова