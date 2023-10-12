Выхода нет: Востоковед Чупрыгин заявил о безнадёжном положении Израиля

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Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в страну проникли тысячи бойцов ХАМАС из сектора Газа. Однако востоковед и арабист Андрей Чупрыгин заявил в беседе с «Радио 1», что Израиль не остановится и будет биться до полного уничтожения палестинской группировки.
«Сегодня никто не сможет остановить эскалацию, которая идёт. Всем очень хочется быть посредником для того, чтобы остановить бомбежку Газы, но Израиль на это не пойдет, у них нет выхода, они будут проводить наземную операцию до полного уничтожения ХАМАСа, если у них это получится», — отметил Андрей Чупрыгин.Эксперт также прокомментировал визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкен. По словам Чупрыгина, задача американского представителя – вывезти сограждан с опасной территории и обсудить вариант освобождения заложников. Однако последний пункт практически невыполним в нынешних условиях.
«ХАМАС будет держаться за заложников до последнего, ситуация трагична, и я пока не могу сказать, что будет в итоге с этими заложниками. Потому что обе стороны пошли ва-банк: что ХАМАС, что Израиль», — сказал собеседник.Но несмотря на нагнетающую обстановку, главый противник Израиля – «Хезболла» пока не торопится вмешиваться в конфликт. По мнению востоковеда, группировка не начинает наступление, так как боится ответных ударов по Ливану.
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Екатерина Шмакова