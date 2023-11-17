Виктора Петрущенко переизбрали главой городского округа Зарайск

Фото: телеграм-канал Виктора Петрущенко
Совет депутатов городского округа Зарайск переизбрал главой муниципалитета Виктора Петрущенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Петрущенко назвал возможность продолжить руководство муниципальным образованием огромной ответственностью.
Петрущенко был избран сроком на пять лет 22 ноября 2018 года. До этого руководил сельхозпредприятием на территории муниципалитета.
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«За пять лет благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, регионального правительства, депутатов всех уровней и, конечно, жителей, нам удалось реализовать многие важные государственные программы и значимые проекты. Уверен, что, объединив усилия, мы достигнем цели – сохранить достигнутое и улучшить качество жизни населения», – написал Петрущенко в своём телеграм-канале.
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Лора Луганская