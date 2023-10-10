Высокопоставленные генералы Польши ушли в отставку

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Глава Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами (ВС) республики генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).
Возможно, это связано со скандалом из-за упавшей в Польше ракеты, которую обнаружили в апреле 2023 года. Министр обороны Мариуш Блащак обвинил военнослужащих в халатности и предлагал уволить оперативного командующего армией, сообщал телеканал Polsat.
Ранее журналист польского журнала сравнил отношения Варшавы и Киева с беззаботным посетителем ресторана, который обещал заплатить за обед гостей за соседним столиком, несмотря на цены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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