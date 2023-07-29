Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия продолжит безвозмездно помогать зерном африканским странам

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя, сообщили в пресс-службе самого регулятора. Юдаева работала на этом посту 10 лет — с сентября 2013 года, когда пришла туда вместе с нынешней главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.