Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия продолжит безвозмездно помогать зерном африканским странам

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Россия продолжит безвозмездно помогать с зерном нуждающимся африканским странам.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
Накануне президент РФ Владимир Путин, подводя итоги саммита Россия — Африка, сказал что страна и дальше будет поставлять зерно на африканский континент безвозмездно и на коммерческой основе.
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«Это задача на ближайшие 3-4 месяца, но мы и дальше будем оказывать такую помощь», —сообщил Оверчук на саммите Россия — Африка, рассуждая об альтернативах зерновой сделке.
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Мария Фирсова