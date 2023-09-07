Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой поднял вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи ее критикой в отношении законопроекта, который разрешает в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. Об этом Толстой сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев заявил, что экологическая ситуация на озере Байкал продолжает ухудшаться. В будущем там, возможно, понизится уровень воды.
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