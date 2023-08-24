Вице-спикер Совфеда Косачёв предрёк рост БРИКС

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Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что в связи с повышенным интересом многих стран мира к БРИКС и расширением состава организации очевидны динамика развития объединения и его скорые рост и развитие.
«Объединение влияет на мировую повестку дня и всё большее число государств принимает ту повестку, которую вырабатывает группа БРИКС. Эта повестка — строительство многополярного мира, это то, с чем не справилась «семёрка» и западные структуры, такие как НАТО и ЕС. <…> БРИКС набирает обороты. Это не просто структура, которая состоялась. Эта структура находится на подъёме, в динамике, которая будет только возрастать», — прокомментировал в беседе с RT Косачёв.
По его мнению, в БРИКС стремятся вступить те страны, которые выступают за многополярное мироустройство, проводят независимую внешнюю политику, имеют экономический и политический вес. Косачёв также отметил согласие всех действующих стран-участниц БРИКС с тем, что расширение организации необходимо.
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