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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале, поздравляя жителей нашей страны с Днем воссоединения новых регионов, заявил, что Россия «должна вернуть остальные свои земли».
«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди. <...> Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это», — заявил депутат.30 сентября в России впервые отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.
Артем Путинцев