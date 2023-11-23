Вывезший полмиллиарда из РФ политик попросил Путина лишить его гражданства

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Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который незаконно вывел из РФ более 500 миллиардов рублей, обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства. Об этом сообщает молдавское издание Noi.md.
Усатый напомнил, что Путин выдал ему и его родителям гражданство в 2018 году как благодарность за его труды.
«Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил политик.
Ранее сообщалось, что Молдавия не станет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от призыва на военную службу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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