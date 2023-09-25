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Визит Зеленского в Канаду закончился нацистским скандалом

Зеленский в Канаде поприветствовал нациста дивизии СС «Галиция»
25 сентября 2023, 14:49
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский вновь угодил в скандальную историю. Накануне глава государства отправился в Канаду, которая является союзником Киева и оказывает стране военную и финансовую помощь. Власти Канады оказались благодушными и позволили украинскому лидеру выступить на заседании парламента, которое состоялось в пятницу. Зеленский горячо поприветствовал украинского нациста, приглашенного на мероприятие, чем вызвал негодование у общественности и представителей ряда государств. Редакция «Радио 1» расскажет, как на выходку украинского президента отреагировали в мире и какие последствия его ждут.

Эсэсовец в парламенте Канады


Добровольческая Дивизия СС «Галиция», ветераном которой стал приглашенный на заседание парламента Канады гость, была сформирована из украинских нацистов во времена Второй Мировой войны. Бойцы военных группировок впоследствии были осуждены Нюрнбергским международным трибуналом, а ряд стран, в том числе Канада, отчаянно боролись с нацистскими проявлениями дивизии. Формирование славилось зверствами в отношении евреев, поляков, словаков и белорусов.


Спикер палаты общин Энтони Рот назвал приглашенного ветерана «Героем Канады и Украины», так как он воевал против русских. Общественность возмутилась теплому приветствию украинского нациста и его чествованием. Вскоре премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспешил оправдаться и заявил, что не знал о прошлом украинского ветерана и его нацистских взглядах.

Зеленский в канадском парламенте


Президент Украины и его супруга Елена Зеленская горячо аплодировали 98-летнему ветерану Дивизии СС «Галиция». Это факт прокомментировало британское издание Daily Mail. Авторы статьи обратили внимание, что Владимир Зеленский является этническим евреем, однако тепло приветствовал нациста, которой состоял в рядах тех, кто уничтожал представителей этой нации. Более того, в биографии украинского лидера присутствует тот факт, что его близкие родственники были уничтожены во время Холокоста. Издание также отмечает, что президент Украины до настоящего времени не комментировал произошедшее.

Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте
Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте

Польша требует у Зеленского и Трюдо извинений


После придания огласке ситуации с чествованием украинского нациста, извинений от Киева и Оттавы потребовала Варшава. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что страна является самым близким союзником Украины и ждет от Владимира Зеленского извинений. Он также напомнил, что формирование виновно в убийстве тысячи поляков и евреев. Дзельский подчеркнул, что Польша не намерена обелять преступников.

Россия назвала чествование нациста позором


Россия назвала позором для Канады чествование ветерана дивизии СС «Галиция». Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады овации украинскому нацисту. Он заявил, что эта ситуация стала для Канады позором и нет ничего, чтобы могло оправдать поступок властей страны.

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#канада
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Политолог Светов: Финляндии невыгодна сильная Россия
25 сентября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что Финляндии нужна слабая Россия.
Так он объяснил слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан.

«Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия. Ну, Россия слабой не будет, а как вы будете, непонятно», — прокомментировал в беседе с RT Светов.

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, в свою очередь, подчеркнул, что подобное русофобское отношение финнов вызвано информацией местных СМИ, а также страхом возвращения Финляндии России.

«Никто не дал Финляндии больше, чем Россия. А долгая обработка информационная всегда делает своё дело. У меня много знакомых в Финляндии, раньше они тесно сотрудничали с нами, женились на русских, и т.д. Но сейчас они жестко настроены против России. И это люди среднего класса… Это говорит о том, что финны очень подвержены реагированию на публикации в СМИ, чья риторика выстроена, в принципе, антирусски», — пояснил в беседе с «Царьградом» Михайлов.

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#россия
#политолог
#финляндия
#политика
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Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину
25 сентября 2023, 14:38

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в страну первой партии танков Abrams производства США.
«Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне написала, что в субботу, 23 сентября, на Украину раньше назначенного срока прибыла первая партия американских танков Abrams, теперь они смогут участвовать в контрнаступлении. Кроме того, уже в ближайшее время Украина получит следующую партию танков, однако их число не уточняется.

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#сша
#украина
#партия
#зеленский
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«Обойдемся без дружбы»: Польша сделала шокирующее заявление об Украине
Канцелярия президента Дуды: прекрасно обойдемся без дружбы с Украиной
25 сентября 2023, 14:20

Фото: istock /ValleraTo

Министр канцелярии президента Польши Анджея Дуды, глава бюро международной политики Марчин Пшида, заявил что Польша обойдется без дружбы с Украиной. Такое заявление Пшида сделал во время эфира на радиостанции RFM FM.

«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас вполне хорошо функционирующая страна», — заявил Пшида.
Также глава международной политики сказал, что Украина сама должна заботится о поддержке со стороны Польши, ведь страна находится в бедственном положении.

Кроме того, Пшида подчеркнул, что Украина должна осознавать, что раскол среди европейских стран нельзя допускать, потому что от этого в выигрыше остается третья сторона в лице Москвы. 

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#армия
#украина
#министр
#заявление
#польша
#ес
#нато
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Депутат Водолацкий заявил о потере суверенитета Финляндией
25 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/diegograndi

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что высказывания главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан, свидетельствует, в том числе, о том, что страна теряет свой суверенитет.
Вступив в НАТО Финляндия, считает Водолацкий, будет делать и говорить всё, что укажут ей в альянсе, а значит независимость страны теперь будет под вопросом.

Он добавил, что подобная русофобская политика руководства Финляндии вредна для граждан государства.

«Финляндия будет терпеть и экономические, и политические убытки, но будет поддерживать тот курс, который ей уже определили. То есть Финляндия теряет свой суверенитет. Руководство Финляндии становится на путь русофобии, в ущерб своим гражданам, в ущерб развитию туризма, экономики», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.

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#санкции
#политика
#страны
#нато
#финляндия
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Польша требует от Канады извинений за чествование экс-бойца дивизии СС
Посол Польши в Канаде Дзельский: страна должна извиниться за овации экс-бойцу СС
25 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Польша требует от Канады извинений за чествование в парламенте североамериканской страны украинского националиста, служившего в войсках СС. Об этом в соцсети X написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.
Он отметил, что ситуация произошла 22 сентября. Представители Канады и Украины аплодировали украинскому националисту, члену дивизии СС «Галичина». Военные этого подразделения в ходе Второй мировой войны убивали поляков и евреев. 

По словам Дзельского, Польша хоть и является «лучшим союзником Украины», всё же не собирается оправдывать таких преступников. Именно поэтому Дзельский, как посол Польши в Канаде, требует извинений от правительства страны, в которой выполняет свои профессиональные обязанности. 

Ранее посольство России в Канаде заявило, что по той же причине направит правительству страны ноту протеста, а также требование объяснить данный инцидент.

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#польша
#посол
#инцидент
#украина
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Киев готовится к удару от Словакии
На выборах в Словакии может победить пророссийская партия Smer
25 сентября 2023, 11:47

Фото: iStock/Derek Brumby

В Словакии в предвыборной гонке лидирует партия Smer, которая придерживается пророссийских взглядов, при этом проамериканские находятся в шаге от поражения. Об этом пишет РИА Новости.
Уже 30 сентября в Словакии состоятся выборы в парламент. По данным социологической службы АКО, претендентом на победу является социал-демократическая партия Smer с рейтингом 19,4%. Лидером является бывший премьер-министр Роберт Фицо, который выступает против поддержки Украины и ее вступления в НАТО.

Ранее Фицо выразил мнение, что поставка западного вооружения не сможет изменить ход боевых действий в конфликте на Украине, поэтому, по его словам, Киев должен отказаться от своих территориальных претензий к России. Он также подчеркивал, что конфликт начался не в 2022 году, а в 2014, «когда украинские фашисты пришли в Донбасс убивать русских».

При этом партию президента Словакии Зузаны Чапутовой, лояльную к Киеву, поддерживает 18,2% жителей. Партия «Голос», еще более ориентированная на Евросоюз, набрала 15,1% голосов.

При этом аналитический центр Globsec приводит данные, согласно которым, 50% словаков видят в США угрозу для своей безопасности. А 40% считают Россию виновницей в конфликте на Украине. Таким образом, это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе.

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#выборы
#партия
#парламент
#словакия
#евросоюз
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Стало известно, что грозит сенатору Нарусовой за поездку в Испанию во время СВО
Совфед предупредит сенатора Нарусову о запрете на поездки в страны НАТО
25 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову «жестоко предупредят» о запрете поездок в страны НАТО в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение предупредить Нарусову о недопустимости таких поездок, поскольку это дискредитирует статус как самого сенатора, так и всего Совфеда.

Ранее сообщалось, что с 18 июля по 6 августа Нарусова находилась в Испании. По словам коллег сенатора, такое поведение во время СВО недопустимо, поскольку страны НАТО фактически ведут войну против России. Кроме того, они были возмущены, что женщина не решилась объяснить причину такого поступка и просто отмалчивается, несмотря на понимание того, что её действия уже известны общественности.

Помимо этого, Нарусова пропустила заседания, закрывающие весеннюю сессию палаты. По словам собеседника ТАСС из верхней палаты парламента, для отсутствия на заседании необходимо предъявить ряд документов, указывающих на причины, по которым сенатор вынужден пропустить заседание. В случае с Нарусовой, этого сделано не было.

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#совет федерации
#сво
#нато
#запрет
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Жена Зеленского раскрыла, будет ли её муж баллотироваться на выборах в 2024 году
BI: Зеленский может отказаться от участия в выборах в 2024 году
25 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/twinsterphoto

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью Business Insider заявила, что её муж может отказаться от участия в выборах в 2024 году.
Она уточнила, что окончательное решение Владимир Зеленский примет после того, как поймёт, нужен ли он на посту главы государства жителям Украины. Если он узнает, что народ желает видеть другого лидера, то не будет баллотироваться. 

Кроме того Зеленская призналась, что не полностью поддерживала решение своего мужа баллотироваться на предыдущих выборах президента Украины. 

Ранее пресс-секретарь МИД Чехии Даниэл Дрейк заявил, что, несмотря на законодательные ограничения, Украина может в 2024 году провести президентские и парламентские выборы. Также он отметил, что Чехия сможет оказать необходимую для этого поддержку. 

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#украина
#выборы
#владимир зеленский
#президент
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Посол в ФРГ Нечаев: Россия настаивает на прозрачном расследовании по «Северным потокам»
Посол Нечаев: РФ требует прозрачного разбора по «Северным потокам»
25 сентября 2023, 10:34

Фото: iStock/Sakramir

Россия продолжит призывать к проведению максимально прозрачного расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом в Telegram-канале дипмиссии написал посол России в Германии Сергей Нечаев.
Он отметил, что данный инцидент стал одним из крупнейших инфраструктурных терактов в истории, от которого пострадала не только Россия, но и Германия. 

Нечаев также уточнил, что виновники этого теракта должны быть наказаны, чтобы избежать повторных атак.

Кроме того, посол добавил, что государства, отвечающие за расследование происшествия, отказываются от комментирования хода выяснения причин инцидента. Всё это наводит на вопросы о том, насколько решение проблемы объективно и беспристрастно. 

Напомним, что террористическая атака на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли год назад – 26 сентября 2022 года. Одной из причин этого происшествия, по мнению представителей Германии, Швеции и Дании, стала диверсия. 

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#северный поток
#теракт
#расследование
#россия
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