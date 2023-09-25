Визит Зеленского в Канаду закончился нацистским скандалом

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский вновь угодил в скандальную историю. Накануне глава государства отправился в Канаду, которая является союзником Киева и оказывает стране военную и финансовую помощь. Власти Канады оказались благодушными и позволили украинскому лидеру выступить на заседании парламента, которое состоялось в пятницу. Зеленский горячо поприветствовал украинского нациста, приглашенного на мероприятие, чем вызвал негодование у общественности и представителей ряда государств. Редакция «Радио 1» расскажет, как на выходку украинского президента отреагировали в мире и какие последствия его ждут.
Эсэсовец в парламенте Канады
Добровольческая Дивизия СС «Галиция», ветераном которой стал приглашенный на заседание парламента Канады гость, была сформирована из украинских нацистов во времена Второй Мировой войны. Бойцы военных группировок впоследствии были осуждены Нюрнбергским международным трибуналом, а ряд стран, в том числе Канада, отчаянно боролись с нацистскими проявлениями дивизии. Формирование славилось зверствами в отношении евреев, поляков, словаков и белорусов.
Зеленский в канадском парламенте
Президент Украины и его супруга Елена Зеленская горячо аплодировали 98-летнему ветерану Дивизии СС «Галиция». Это факт прокомментировало британское издание Daily Mail. Авторы статьи обратили внимание, что Владимир Зеленский является этническим евреем, однако тепло приветствовал нациста, которой состоял в рядах тех, кто уничтожал представителей этой нации. Более того, в биографии украинского лидера присутствует тот факт, что его близкие родственники были уничтожены во время Холокоста. Издание также отмечает, что президент Украины до настоящего времени не комментировал произошедшее.
Посольство России в Канаде направит ноту из-за чествования нациста в парламенте
Польша требует у Зеленского и Трюдо извинений
После придания огласке ситуации с чествованием украинского нациста, извинений от Киева и Оттавы потребовала Варшава. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что страна является самым близким союзником Украины и ждет от Владимира Зеленского извинений. Он также напомнил, что формирование виновно в убийстве тысячи поляков и евреев. Дзельский подчеркнул, что Польша не намерена обелять преступников.
Россия назвала чествование нациста позором
Россия назвала позором для Канады чествование ветерана дивизии СС «Галиция». Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов назвал позором для Канады овации украинскому нацисту. Он заявил, что эта ситуация стала для Канады позором и нет ничего, чтобы могло оправдать поступок властей страны.
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Анастасия Крестьянова