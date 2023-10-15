ВКС РФ нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

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Воздушно-космические силы России нанесли успешные удары по объектам боевиков в Сирии. Об этом в ходе брифинга сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, российскими войсками с целью пресечения этих попыток был нанесён ряд ударов. В результате были уничтожены десять боевиков, пять беспилотников, столько же складов с вооружением, мобильная установка реактивной системы залпового огня, размещённая на пикапе, а также два подземных бункера.
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Анастасия Чинкова