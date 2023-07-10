Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка внесли в перечень террористов

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Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, который финансировал ВСУ, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
Сообщается, что за прошлый месяц, мужчина потратил на нужды украинских формирований более 90 млн рублей.
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