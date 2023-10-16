Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути прекращения ударов Израиля по Газе

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону пути прекращения ударов Израиля по сектору Газа, об этом сообщили в канцелярии президента Сирии.
Российский и сирийский лидеры сошлись во мнении о необходимости в срочной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
К тому же, ранее Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.
Напомним, в ночь на 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы Аль-Шифа и Аль-Кудс, а также министерство иностранных дел Палестины.
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К тому же, ранее Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.
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Евгения Парфентьева