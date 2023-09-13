Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов
Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет.
Переговоры длились больше двух часов. Лидеры государств позже примут участие в официальном обеде, который Владимир Путин устраивает в честь северокорейского гостя.
Напомним, что в рамках встречи Ким Чен Ын выразил поддержку в сторону проведения СВО на территории Украины. По словам северокорейского лидера, Россия участвует в священной борьбе по защите суверенитета государства.
Также, по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, лидеры не собираются подписывать какие-то документы по итогам сегодняшних переговоров.
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Напомним, что в рамках встречи Ким Чен Ын выразил поддержку в сторону проведения СВО на территории Украины. По словам северокорейского лидера, Россия участвует в священной борьбе по защите суверенитета государства.
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Алина Юрчак