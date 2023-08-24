Владимир Путин: Некоторые государства оправдывают неонацизм

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Политики некоторых западных стран не стесняются оправдывать проявления неонацизма и попустительствуют терроризму, тем самым потворствуя ему. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. На нем присутствуют лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южноафриканской Республики. От России в саммите участвует глава МИД Сергей Лавров. Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры в рамках встречи проходят очень интенсивно, а само проведение саммита станет успехом южноафриканской дипломатии.
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