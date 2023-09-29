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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

29 сентября 2023, 16:41
Фото: iStock/vasile voicu

Фото: iStock/vasile voicu

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», - сообщается в тексте документа.

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.

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#указ
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Песков: Москва обсудит с Баку статус миротворческой миссии в Нагорном Карабахе
29 сентября 2023, 15:51

Фото: istock / Ruma Aktar

Москва обсудит с Баку будущее миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что сейчас трудно что-то сказать о статусе миссии российских военных на территории Карабаха. 

«Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», — заявил представитель Кремля.
Напомним, непризнанная республика Нагорный Карабах, согласно указу президента Самвела Шахраманяна, прекратит существовать  с 1 января 2024 года.

Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

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#азербайджан
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Медведев заявил, что РФ необходимо добиться устойчивости к натовским ПВО и РЭБ
29 сентября 2023, 15:17

Фото: kremlin.ru

России необходимо добиться устойчивости к средствам РЭБ и силам ПВО, которые НАТО поставляет Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вовремя совещания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
«Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», - прокомментировал ситуацию ​политик. 

Ранее Медведев, по поручению президента России Владимира Путина, посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества. Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.

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#дмитрий медведев
#пво
#нато
#сво
#украина
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Путин впервые отметил работу осужденных в зоне СВО
Путин почтил память погибших осужденных в зоне СВО минутой молчания
29 сентября 2023, 15:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин впервые отметил работу осужденных в зоне СВО и почтил память погибших минутой молчания в рамках встречи с героями спецоперации.
Он напомнил, что в рядах присутствующих на встрече, сражались еще два бойца, которые пришли добровольно в Вооруженные силы РФ из мест лишения свободы, и они погибли.

«Хочу сказать, что мы все люди и каждый может совершать какие-то ошибки. Они когда-то их совершили, но они отдали жизнь за родину и искупили свою вину в полной мере. Мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», - заявил глава государства.

Он также отметил, что сегодня проходят похороны одного из этих ребят и почтил их память минутой молчания.

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.

Напомним, 25 сентября опорный пункт в районе Урожайного удерживали пять бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. Враг подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. В результате, украинским боевикам пришлось сдаться. Всего пятеро человек смогли героически отстоять российские позиции.

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Стало известно, с чем связаны противоречащие друг другу заявления Токаева о России
«Царьград»: Казахстан ищет выгоду, пытаясь угодить всем
29 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/freedarst

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала заявил о том, что государство поддерживает и внедряет антироссийские санкции Запада, а потом сообщил, что страна не является «анти-Россией». «Царьград» раскрыл, что на самом деле имел в виду Токаев.
Напомним, что 28 сентября в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, Токаев заявил, что в Казастане также будут вводиться антироссийские санкции. Они представляют из себя работу так называемых языковых патрулей, которые будут отлавливать жителей, разговаривающих на русском языке, уменьшение количества русскоязычных школ в стране, уточняет «Царьград»

На следующий день в интервью «Казинформ» Токаев заявил, что Казахстан не является «анти-Россией» и рассчитывает на сотрудничество государств.

По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, Токаев пытается угодить всем сторонам, чтобы оставаться в выгодном положении. То есть, он поддерживает санкции Запада, чтобы избежать попадания под них. При этом, не желает разрывать отношения с Россией, поскольку порядка 80% экономики Казахстана зависит от РФ. 

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#казахстан
#россия
#сотрудничество
#санкции
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Путин провел встречу с участниками СВО
Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного
29 сентября 2023, 14:55

Фото: kremlin.ru

29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного.
Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград. 

Напомним, 25 сентября опорный пункт в районе Урожайного удерживали пять бойцов мотострелковой бригады из Бурятии. Враг подошел на двух бронемашинах под прикрытием танка. В результате, украинским боевикам пришлось сдаться. Всего пятеро человек смогли героически отстоять российские позиции.

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#владимир путин
#сво
#награды
#вс рф
#военные
#встреча
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На Западе никто не знает, что значит победа Украины
Данилов: на Западе никто не знает, что значит победа Украины
29 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/sandsun

Никто из руководств стран Запада не могут ответить на вопрос, в чем будет заключаться победа Украины, расстраивается секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
«Нам никто не может четко ответить, что значит наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до — потом словосочетание — "победа". Говорят, до того момента, когда вы не решите самостоятельно принимать решения», — пожаловался Данилов.

Он отметил, что в Киеве хотят знать, готовы ли западные партнеры поддерживать их до победы или же через какое-то время, исходя из некоторых обстоятельств, могут передумать.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что встреча Владимира Зеленского с западными чиновниками приблизила конец современной Украины. По его словам,  генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом.

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#сша
#победа
#украина
#встреча
#нато
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В МИД прокомментировали заявления Токаева о соблюдении антироссийских санкций
МИД: Рассчитываем, что слова Токаева не повлияют на связи Москвы и Астаны
29 сентября 2023, 14:25

Фото: istock / Oleksandr Filon

В МИД РФ прокомментировали высказывание президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева о намерении следовать санкциям в отношении России.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», — сообщает ведомство.
Помимо этого, в МИД указали, что РФ не вмешивается в отношения Казахстана с другими государствами. 

Напомним, вчера, 28 сентября, президент Казахстана выступил с заявлением, что страна будет соблюдать режим антироссийских санкций. Токаев отметил, что у Казахстана нет опасений по поводу целостности территорий и возможных притязаний со стороны России, так как государственная граница ратифицирована парламентами обеих стран.

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#мид
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#мид рф
#казахстан
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Сегодня Владимир Путин может пообщаться с российскими военнослужащими
Песков: Путин в пятницу может пообщаться с российскими военнослужащими
29 сентября 2023, 13:39

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин может провести встречу с российскими военнослужащими, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Сегодня он (Владимир Путин) имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы тему обозначим. Целый ряд у него закрытых встреч и мероприятий, сегодня мы не исключаем общение Путина с военнослужащими, детали предоставим вам дополнительно, проинформируем вас», - прокомментировал ситуацию Песков.

Позже, Путин выступит с обращением к участникам международной парламентской конференции Россия – Латинская Америка. Все остальные дела президента будут иметь непубличный характер, заключил представитель Кремля. 

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#президент
#совещание
#песков
#владимир путин
#военные
#встреча
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Page Six: Мелания Трамп пересматривает условия брачного договора
29 сентября 2023, 13:34

Фото: istockphoto/photos_

Жена Дональда Трампа Мелания старается обезопасить себя и сына на фоне судебных тяжб экс-президента США и предстоящих выборов. Она решила пересмотреть условия брачного контракта.
Как сообщается в публикации издания Page Six, за последний год Мелания Трамп уже как минимум в третий раз меняет условия брачного соглашения с мужем. Как говорит сама супруга экс-президента, все эти изменения направлены на  то, чтобы сохранить, а, возможно, и улучшить финансовое положение их общего сына Бэррона.

Бывшая модель, дизайнер наручных часов, знающая пять иностранных языков, Мелания Трамп всегда обладала отменной деловой хваткой. Сама она утверждает, что новый брачный контракт призван обеспечить более прочное будущее ей самой и сыну в том случае, если пара расстанется. Источник Page Six утверждает, что пункт в договоре, касающийся Мелании, затрагивает деньги и собственность.

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