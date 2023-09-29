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Глава РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», - сообщается в тексте документа.
29 сентября российский лидер Владимир Путин провел встречу с участниками СВО, отличившимися в бою в районе Урожайного. Среди участников встречи рядовой Иван Калашников, ефрейтер Алексей Ивливев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они были удостоены государственных наград.
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Евгения Парфентьева