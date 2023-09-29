Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала заявил о том, что государство поддерживает и внедряет антироссийские санкции Запада, а потом сообщил, что страна не является «анти-Россией». «Царьград» раскрыл, что на самом деле имел в виду Токаев.