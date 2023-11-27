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Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год

27 ноября 2023, 18:30
Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно правовому акту о главном финансовом документе страны, доходы бюджета Российской Федерации составят 35,065 триллиона рублей в следующем, 2024 году, 33,552 триллиона рублей в 2025 году и 34,051 триллиона рублей в 2026 году. Бюджетные расходы запланированы в размере 36,66 триллиона рублей, 34,382 триллиона рублей и 35,587 триллиона рублей соответственно.

В соответствие с прогнозами, дефицит бюджета предполагается в размере 1,595 триллиона рублей в 2024 году, 0,83 триллиона рублей в 2025 году и 1,536 триллиона рублей в 2026 году.


Ранее проект федерального бюджета РФ был принят Государственной думой после трех чтений, одобрен Советом Федерации и направлен на подпись президенту.

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#рф
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Daily Beast: Существовало несколько планов физического устранения Ким Чен Ына
27 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Omer Serkan Bakir

Было разработано несколько планов убийства лидера КНДР Ким Чен Ына. По меньшей мере один из них финансировался спецслужбами Южной Кореи.
Об этом пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на собственные источники. Например, в публикации рассказывается о планах «свергнуть режим Ким Чен Ына» в 2017 году. При этом финансировала организаторов национальная разведывательная служба Южной Кореи. План провалился, несколько организаторов были арестованы в КНДР. Тогда северокорейские спецслужбы заявляли о причастности к этим действиям ЦРУ.

Другой план предполагал устранение лидера Северной Кореи в России во время его визита во Владивосток. Однако Служба безопасности КНДР вовремя узнали о готовящемся покушении, поездку отложили, несколько человек были задержаны.

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Лавров: Антироссийские санкции сохранятся после завершения украинского конфликта
27 ноября 2023, 17:05

Фото: сайт Кремля

Антироссийские санкции никуда не исчезнут после завершения спецоперации. Поэтому Россия должна быть готова самостоятельно производить все необходимое, чтобы ни от кого не зависеть.
Об этом в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Западные страны, говоря о завершении украинского конфликта, вовсе не имеют ввиду его полное окончание. Они стремятся лишь заморозить его, выиграть время, снова вооружить Киев и продолжать агрессию против России — прямую или гибридную, отметил глава российского МИД.

Сергей Лавров также указал на действия американских и европейских политиков, которые приезжают в государства Центральной Азии с требованиями поддерживать антироссийские санкции. По мнению руководителя российского внешнеполитического ведомства, такие требования просто унижают эти страны. Лавров назвал такое поведение представителей Запада «просто наглостью».

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#санкции
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Лавров: Есть еще небольшие шансы спасти ОБСЕ от влияния Запада
27 ноября 2023, 16:49

Фото: сайт Кремля

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще можно спасти в качестве площадки для диалога, но шансы на это крайне невелики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Выступая на форуме «Примаковские чтения», глава российского МИД с сожалением констатировал, что трудно с оптимизмом смотреть на будущее организаций, где заправляют США и их союзники, например, НАТО, Евросоюз, Совет Европы или ОБСЕ. Последние объединения изначально создавались как площадки для широкого общеевропейского диалога, основанного на принципах взаимного уважения. Однако они, в сущности, выродились в придатки НАТО и ЕС и стали структурами, которые Запад по своему желанию использует для воплощения своих амбиций.

Сергей Лавров отметил, что ОБСЕ в качестве площадки для обмена мнениями еще можно попытаться спасти, но шансов на это, к сожалению, крайне мало.

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#сша
#сергей лавров
#мид
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#нато
#евросоюз
#запад
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На Украине допустили обсуждение условий завершения конфликта
Ступак: Необходимо обсудить завершение конфликта без выхода на границы 1991 года
27 ноября 2023, 16:16

Фото: istock / Liukov

Украине сложно завершить конфликт с РФ с выходом на границы республики 1991 года. Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак в интервью журналу Newsweek.

«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — сказал советник.
По мнению Ступака, необходимо найти «золотую середину», обсуждая другие варианты завершения конфликта на Украине.  Кроме того, он отметил, что отсутствие доверия между Россией и Украиной остается серьезной проблемой.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.

Ранее замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Украина не согласна на мирные переговоры с РФбез репараций со стороны Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#россия
#конфликт
#интервью
#рф
#украина
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Столтенберг обозначил главную задачу НАТО в отношении России
Столтенберг: предотвращение военной эскалации с РФ является главной задачей НАТО
27 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Одной из основных задач НАТО является предотвращение эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг выступая на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе.
«У НАТО есть две фундаментальные задачи, первая – это поддержка Украины. Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», - заявил Столтенберг.

По его словам, это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям. Генсек НАТО заявил, что альянс дает четко понять России о готовности защищать каждый сантиметр своей территории. Он подчеркнул, что НАТО уже усилили свое присутствие на восточном фланге альянса. И делается это, по словам Столтенберга, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а наоборот, предотвратить его.

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#конфликт
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#дипломат
#нато
#всу
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Россиянин ушел на спецоперацию за месяц до конца срока в колонии и лишился ног
Житель Ярославля ушел на СВО за месяц до конца срока в колонии и лишился ног
27 ноября 2023, 15:54

Фото: istock / vadimguzhva

Житель Ярославля Вячеслав Колесов отправился на специальную военную операцию за месяц до конца срока и вернулся без ног. Об этом сообщает 76.RU.
Как рассказал Колесов, в колонию приехали вербовщики ЧВК «Вагнер» вместе с Евгением Пригожиным незадолго до окончания срока отбывания наказания. Вячеслав принял решение, что хочет поучаствовать в спецоперации, так как родственники забыли про него, а на воле у него никого нет. 

«Думаю: уже столько нагрешил... Они все от меня открестились — родственники все. Ты, — говорят — уже все, забыли», — поделился мужчина.
На поле боя Колесова ранили, он получил обморожение рук и ног. В госпитале в Луганске ему сообщили, что  спасти ноги не получится, и после операции он поехал домой. На выплаты от ЧВК он смог приобрести недорогое жилье на вторичном рынке. Сейчас Вячеслав ждет, пока ему сделают протезы, но сейчас он вынужден буквально заползать в подъезд, так как пандус в помещении не установлен. 

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#чвк
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Дерипаска: Британская экономика трещит по швам из-за действий политиков
27 ноября 2023, 15:38

Фото: istockphoto/IR_Stone

Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска считает, что экономика Великобритании буквально трещит по швам. Причиной этого он считает действия правительства и политиков, в том числе бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.
Таким образом Дерипаска прокомментировал слова британского министра финансов Джереми Хантера о том, что инвестиции в экономике Соединенного Королевства в последнее время значительно сократились. По мнению бизнесмена, в этом нет ничего удивительного.

Он считает, что правящий кабинет министров с треском проиграет предстоящие весной выборы. А одной из причин удручающего состояния британской экономики, по мнению Дерипаски, является то, что у англичан не хватило ума подумать о последствиях того, что, будучи у власти, Джонсон, которого он назвал «клоуном», и его приспешники разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам.

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#экономика
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На Украине отвергли мирный договор без репараций России
Замминистра юстиции Украины Мудра: Украина не согласится на мир без репараций РФ
27 ноября 2023, 15:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не пойдет на мирные переговоры с Россией без репараций со стороны Москвы, передает издание «Цензор».
«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра.

Она напомнила, что 27 октября на саммите лидеров стран Евросоюза было принято решение, о передаче Украине доходов с замороженных средств РФ. По ее словам, существует определённый план, который состоит из нескольких этапов. Мудра объяснила, что сначала финансовые учреждения должны сгенерировать доходы, а уже после Украина сможет забирать активы с общего счета.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ищет способы, как законно пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Планируется, что в декабре Еврокомиссия представит подготовленный юридический механизм по использованию доходов от замороженных российских активов. При этом Москва сможет ответить на такой шаг: она конфискует намного больше.

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#доходы
#евросоюз
#активы
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Лавров заверил в отсутствии у России «завоевательских планов»
Глава МИД Лавров: у РФ нет агрессивных замыслов и завоевательских планов
27 ноября 2023, 15:05

Фото: сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет агрессивных и завоевательских планов на Европу. Об этом пишет РИА Новости.

«Никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — заявил российский министр,
Так он ответил на заявления министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что если Соединенные Штаты перестанут поддерживать Украину, то после победы Россия пойдет на государства Европы.

Помимо этого Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Бразилии стать постоянным членом Совбеза ООН. По словам дипломата, РФ и Бразилия конструктивно взаимодействуют в ООН.

Ранее Лавров заявил, что на сегодняшний день России необходимо думать о том, как не зависеть от европейских «вывертов» в экономике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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