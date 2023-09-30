Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета упавшая в ноябре прошлого года на польской территории и убившая двух человек, была украинской. Зеленский беззастенчиво врал, говоря о непричастности Киева к этому инциденту.