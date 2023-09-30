Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединение новых регионов с Россией

Фото: пресс-служба Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала поздравление Владимира Путина с «днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией».
«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — заявил Владимир Путин.Глава российского государства добавил, что теперь впереди ожидает большая работа по реализации масштабной программы восстановления исторических регионов России, но страна обязательно выполнит все заявленные цели.
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