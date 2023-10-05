Владимир Путин поздравил российских учителей с их профессиональным праздником

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.
В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия
Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.
Кроме того, Путин пообещал, что власти будут работать над расширением мер поддержки учителей, а также строить и ремонтировать российские школы.
Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил ранее российский лидер в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».
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Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.
Необходимо помощь новым регионам РФ наверстать упущенное в системе образования, заявил ранее российский лидер в ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года».
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Артем Путинцев